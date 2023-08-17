بيريرا يقترب من الرحيل عن رئاسة لجنة الحكام

بات البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالغتحاد المصري لكرة القدم قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن منصبه.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة تجمع بين اتحاد الكرة والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يوم 24 أغسطس الجاري، لحسم مصيره.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيريرا بات قريب من الرحيل، خاصةً بعد الأزمات الأخيرة بين الطرفين، وسمير محمود عثمان وجهاد جريشة مرشحان لخلافته".

عضو الرابطة يفتح النار على بيريرا

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية قد شن هجوماً قوياً على بيريرا مؤكداً أنه ا لم يقدم أي بصمة حتى الآن في تطوير أداء التحكيم.

وأضاف سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن راتب بيريرا يحل أزمة مستحقات الحكام المتأخرة.

وأشار أن مصر تملك بالفعل رموزاً كبيرة في مجال التحكيم وعلى رأسها عصام عبد الفتاح الذي يتولى إدارة ملف التحكيم في الإمارات بجانب سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف وقبلهم جمال الغندور.

وتابع أن رئاسة لجنة الحكام وأيضاً منصب المدير الفني لاتحاد الكرة مناصب لا يجب أن يتم الدفع بعناصر أجنبية بها لأنها لن تطور الكرة المصرية.