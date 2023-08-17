Tweetdeck يتطلب الآن اشتراكًا مدفوعًا

أفادت TechCrunch أن إصدار Tweetdeck (الذي يُطلق عليه الآن X Pro)، وهو إصدار من Twitter (X) يستخدمه محترفو وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيون وغيرهم، أصبح جزءًا من الاشتراك الأزرق المدفوع.

أبلغ العديد من المستخدمين أنه تمت مطالبتهم بالاشتراك عند محاولة تسجيل الدخول إلى الخدمة. تقرأ الرسالة "المشتركون الأزرقون الذين لديهم رقم هاتف تم التحقق منه سيحصلون على علامة اختيار زرقاء بمجرد الموافقة عليها".

الأخبار ليست غير متوقعة، حيث أن الكود الذي تم رصده في وقت سابق من هذا العام من قبل الباحثة جين مانشون وونج أشارت إلى أن X Pro كان في طريقه إلى أن يصبح تطبيقًا مدفوعًا. ومع ذلك، يبدو أن التغيير ينطبق فقط على الإصدار الجديد، ولكن ليس الإصدار الأقدم (الأفضل)، على الأقل حتى يتم إيقاف العمل به.

قالت الشركة في ذلك الوقت إن X كانت تختبر الإصدار الجديد منذ العام الماضي، مع تغييرات مثل مؤلف تغريدة كامل، وميزات بحث متقدمة جديدة، وأنواع أعمدة جديدة، وطريقة جديدة لتجميع الأعمدة في مساحات عمل نظيفة". ومع ذلك، فإن بعض المستخدمين المتميزين لا يحبونها، حيث يصعب مسح الأعمدة وتنفيذ الإجراءات الشائعة الأخرى.

فكرت الشركة سابقًا في خدمة الاشتراك في TweetDeck، وسألت المستخدمين في عام 2017 عما إذا كانوا على استعداد لدفع ما يصل إلى 20 دولارًا شهريًا للحصول على "تجربة TweetDeck أكثر تقدمًا".

يعد الإجراء الجديد جزءًا من محاولة Elon Musk لتحقيق الدخل من التطبيق من خلال اشتراكات Blue، لكن الخدمة لم يكن لديها سوى حوالي 700000 مشترك اعتبارًا من يونيو الماضي. كما تعهد ماسك بجعل X تطبيق كل شيء يُستخدم لإنشاء المحتوى، والمدفوعات، والتسوق على رأس الشبكات الاجتماعية.