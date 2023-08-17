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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مجلس أمناء الحوار الوطني يوجة مناشدة للسيسي بشأن تراخيص البناء والمصاريف العليمية (فيديو)

طلعت عبد القوي عضو
طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم استمرت لأكثر من 9 ساعات، ومداخلة الرئيس السيسي واستجابته للتوصيات التي تصدر عن جلسات مجلس الأمناء أعطتنا قوة دفع كبيرة جدا.

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وأضاف “عبد القوي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن جلسات اليوم شهدت مناقشة العديد من القضايا الهامة، سواء في المحور المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي، متابعا: نناشد الرئيس بأن يكون هناك توجيهات للحكومة ببدء العمل في تراخيص البناء والارتفاعات لأنها ستساهم في حدوث انفراجه كبيرة وحل أزمة الإسكان في كثير من المناطق.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "المقاولات  صناعة من الصناعات التي تستوعب كثيرًا من المهن والحرف والقوى البشرية، وهو شيء طيب جدًا برفع هذه التوصية.

وناشد عبد القوي، الرئيس السيسي والحكومة، بأن يكون هناك تخفيض في الرسوم المدرسية للطلاب سواء التعليم العام من أول الابتدائية حتي الثانوية العامة والتعليم الأزهري، بالإضافة إلى إلغاء ديون الفلاحين تعاطفًا معهم طبقا لمادة 29 من الدستور.

وأردف: “ناقشنا قضايا في غاية الأهمية خاصة بالمحور السياسى تأتي في مقدمتها المحليات قانون الإدارة المحلية و قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، متابعا: هناك توافق حول القانون من الجميع تنفيذًا للاستحقاق الدستوري للمادة 188 من الدستور”.

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