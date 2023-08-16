نيويورك تحظر TikTok لموظفي الحكومة

أفادت The Verge يوم الأربعاء أن مدينة نيويورك ستحظر TikTok من الأجهزة الحكومية. لدى وكالات المدينة 30 يومًا لإزالة التطبيق المملوك لـ ByteDance من أجهزتهم. لن يُسمح للموظفين بتنزيل أو استخدام TikTok على التكنولوجيا التي تسمح بها المدينة على الفور. يأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من قيام ولاية نيويورك بحظر TikTok من الأجهزة الحكومية في عام 2020 ، وفقًا لـ Times-Union.

حفزت قيادة NYC Cyber ، وهي مجموعة فرعية من مكتب التكنولوجيا والابتكار ، القرار بعد إبلاغ المدينة بأن TikTok يشكل تهديدًا أمنيًا. قال متحدث باسم City Hall: "تستكشف القيادة الإلكترونية في مدينة نيويورك بانتظام وتعزز التدابير الاستباقية للحفاظ على أمان بيانات سكان نيويورك". "كجزء من هذه الجهود المستمرة ، قررت القيادة الإلكترونية لمدينة نيويورك أن تطبيق TikTok يشكل تهديدًا أمنيًا للشبكات التقنية في المدينة ووجهت بإزالته من الأجهزة المملوكة للمدينة."

جعلت الولايات والمحليات الأخرى ، خصوصًا مونتانا ، موجات تحظر TikTok بشكل عام عبر الولاية القضائية. ولكن على نطاق أوسع ، اتخذ معظم المشرعين نهجًا يحظر التطبيق على موظفي الحكومة ، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية. ثلاث وثلاثون ولاية عبر خطوط الأحزاب لديها الآن قيود على استخدام TikTok في التكنولوجيا المملوكة للحكومة.

مع استمرار ظهور التشريعات مع الأخذ في الاعتبار الحظر التام على TikTok والتطبيقات الأخرى التابعة للحكومة الصينية ، تكافح ByteDance لإثبات أنها لا تشكل تهديدًا للأمن القومي. حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة TikTok شو تشيو أدلى بشهادته أمام الكونجرس مؤكداً أن "ByteDance ليس وكيلاً للصين".