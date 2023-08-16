جودة: أتمنى ضم فتوح للأهلي .. صلاح محسن لن يكون المهاجم الأساسي

أكد محمد جودة، نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن صلاح محسن لن يكون المهاجم الأساسي في الموسم المقبل.

وأشار جودة خلال تصريحاته عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إلى أن صلاح محسن سيكون بديلاً للمهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وأضاف: " محمود عبد المنعم كهربا أدى ما عليه كمهاجم صريح، وأعتقد أنه سيعود لمركزه الأصلي كجناح أيسر إلا في حالة الاعتماد عليه كمهاجم مجدداً ".

جودة: أتمنى انضمام فتوح لخلافة معلول

وتمنى جودة انضمام أحمد فتوح ظهير أيسر لفريق الزمالك في أقرب فرصة، ضمن خطة دعم الأهلي خلال الميركاتو الجاري.

وقال جودة إنه يتمنى التعاقد مع فتوح لتدعيم الجبهة اليسرى للأهلي لأنه لاعب دولي ومميز.

وأشار إلى أن فتوح من اللاعبين المميزين وهو الأفضل لخلافة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق موضحاً أن البديل الأقرب حالياً محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا.