عاجل
ثروت الخرباوي: من اغتالوا الرئيس السادات إخوان قلبًا وقالبًا (فيديو)
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جودة: أتمنى ضم فتوح للأهلي .. صلاح محسن لن يكون المهاجم الأساسي

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

أكد محمد جودة، نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، أن صلاح محسن لن يكون المهاجم الأساسي في الموسم المقبل.

وأشار جودة خلال تصريحاته عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إلى أن صلاح محسن سيكون بديلاً للمهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

txt

محمد جودة يزف خبراً ساراً لجماهير الأهلي بشأن المهاجم الجديد

txt

مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك في بيان ناري

وأضاف: " محمود عبد المنعم كهربا أدى ما عليه كمهاجم صريح، وأعتقد أنه سيعود لمركزه الأصلي كجناح أيسر إلا في حالة الاعتماد عليه كمهاجم مجدداً ".

جودة: أتمنى انضمام فتوح لخلافة معلول

وتمنى جودة انضمام أحمد فتوح ظهير أيسر لفريق الزمالك في أقرب فرصة، ضمن خطة دعم الأهلي خلال الميركاتو الجاري.

وقال جودة إنه يتمنى التعاقد مع فتوح لتدعيم الجبهة اليسرى للأهلي لأنه لاعب دولي ومميز.

وأشار إلى أن فتوح من اللاعبين المميزين وهو الأفضل لخلافة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق موضحاً أن البديل الأقرب حالياً محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا.