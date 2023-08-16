وكيله: محمد شريف لن يلعب في مصر إلا لـ الأهلي

أكد سيد مصطفى الوسيط في انتقال محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي أن هناك نسبة إعادة بيع ١٥% للأهلي في العقد.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"لا يوجد شرط جزائي في العقد خاص بمبلغ معين مقابل عودة اللاعب للدوري المصري".

وتابع :"العقد ينص على منح الأهلي الأولوية حال عودة محمد شريف للدوري المصري فقط ولكن لا يوجد شرط جزائي".

وأكمل :"المنتخب الوطني كلمة السر في رحيل محمد شريف عن الأهلي واللاعب شعر بأنه لن يكون له مكان أساسي وقرر الرحيل لبحث التواجد أساسيا".

وواصل :"محمد شريف لم يتلقى أي عرض من الزمالك أو بيراميدز ولن يلعب لأي نادي في مصر إلا للأهلي".

محمد شريف يخوض أول مران مع الخليج السعودي:

خاض النجم الدولي المصري محمد شريف أول تدريباته مع فريق الخليج السعودي والذي انضم إليه قادمًا من النادي الأهلي ضمن خطة النادي السعودي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

حرص لاعبو فريق الخليج السعودي على استقبال محمد شريف على طريقتهم الخاصة أثناء وجوده الأول في مران الفريق الجماعي اليوم.

وأدى فريق الخليج مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة غدًا الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" موسم 2023 – 2024.

وتعرض فريق الخليج لهزيمة ثقيلة في الجولة الأولى على يد الفيحاء بثلاثية مقابل هدف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يبحث الأخضر من خلال مباراة الغد عن أول انتصاراته في البطولة.

الزمالك يرفض عرضاً من الخليج لضم زيزو

على جانب آخر تلقى نادي الزمالك عرضًا رسميًا خلال الأيام الماضية للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: إن نادي الخليج السعودي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الزمالك، خلال الأسابيع الماضية للتعاقد مع أحمد مصطفى، زيزو لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام : "كانت هناك جلسة بين والد اللاعب ومسؤولي نادي الزمالك، لرحيل زيزو في الصيف الجاري، ولكن تم رفض الأمر تمامًا".

وأضاف أمير هشام: "زيزو رفض عرض الخليج السعودي عند وصوله، ولكنه أبدى رغبته في الرحيل بشكل عام عن نادي الزمالك في الصيف الجاري".

موعد مباراة الأهلي والخليج القادمة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والأهلي غدًا على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستكون منقولة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين مشاري القرني وراشد الدوسري.