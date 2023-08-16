Steam Remote Play يدعم الآن رسميًا ألعاب 4K

أسقطت Valve للتو تحديث Steam Client Beta الذي يقدم أخيرًا ميزة مطلوبة. ستوفر خدمة Steam Remote Play الآن دعم 4K ، مما يوفر سلسلة من الإعدادات المسبقة للسماح للاعبين بالعثور على الإعدادات عالية الدقة المثالية للعناوين المفضلة. قبل هذا التحديث ، كان 4K لا يزال ممكنًا عند اللعب عن بُعد ، لكنه تطلب الكثير من التجارب مع الإعدادات ولم يكن دائمًا يعمل بشكل صحيح. يجب أن يؤدي هذا إلى إصلاح العديد من تلك المشكلات.

تتيح هذه الخطوة للاعبين أخيرًا الاستفادة من الأجهزة الطرفية المتطورة ، مثل شاشات 4K ، عند الانخراط في تشغيل البث عن بُعد. بالنسبة للمبتدئين ، يعد Steam Remote Play خدمة مفيدة تقوم ببث ألعاب الكمبيوتر من مكتبة Steam إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة ذات الصلة. تضيف خدمة الأخوة ، Steam Remote Play Together ، تعدد اللاعبين عبر الإنترنت إلى هذا المزيج ، مما يسمح في الواقع للاعبين الذين لا يمتلكون اللعبة بالانضمام إلى اللعب التنافسي أو التعاوني.

لا يعد البث بدقة 4K الميزة الجديدة الوحيدة المضمنة في هذا التحديث ، على الرغم من أنها بالتأكيد الميزة الأبرز. يسمح Valve الآن للمستخدمين بتغيير حجم نافذة الإعدادات وجعل زر الرجوع أكثر موثوقية عند إجراء تعديلات دقيقة ، مثل العبث بتدفقات 4K. قامت الشركة أيضًا بإصلاح مجموعة كاملة من الأخطاء ، مثل المجلدات التي لم يتم إعادة إنشائها عند التحقق من تثبيتات اللعبة وتجميد التراكبات عند عرض مربعات حوار الملفات.

أخيرًا ، تلقى Big Picture Mode بعض إصلاحات الأخطاء الطفيفة وأضاف Steam دعمًا للغة الإندونيسية. التحديث متاح للتنزيل الآن ، ولكن هذا إصدار تجريبي ، لذا قد ترغب في الانتظار حتى الإصدار النهائي الرسمي.