تعطل برنامج الدردشة الآلي My AI الخاص بـ Snapchat

لقد عانى My AI ، المساعد الرقمي داخل التطبيق الذي يركب القطيع في تجربة Snapchat Plus الخاصة بك ، من العديد من الأعطال والأعطال الفنية منذ ظهوره لأول مرة في فبراير. كان يوم الثلاثاء مشابهًا لما أخذ روبوت المحادثة على عاتقه نشر قصص مدتها ثانية واحدة على خلاصات المستخدمين ثم توقف عن الاستجابة لفترات طويلة من الوقت. الشيء هو أن الذكاء الاصطناعي الخاص بي ليس لديه القدرة على النشر في Stories. والآن أصبح هناك مجموعة من الأشخاص على Twitter يتساءلون عما إذا كنا في بزوغ فجر التفرد.

Did Snapchat Ai just add a picture of my wall/ceiling to their Snapchat story?



Snapchat AI - Left



My wall/ceiling- Right pic.twitter.com/bh8I3Aiwun — Matt Esparza (@matthewesp) August 16, 2023



كما ذكرت موقع TechCrunch لأول مرة ، نشر برنامج الدردشة الآلي My AI صورة ثنائية اللون في Stories ، والتي أخطأ أحد المستخدمين في التقاطها. علاوة على ذلك ، عند سؤال الروبوت عن المنشور الغامض ، سيصبح مظلماً أو يرد بأنه يعاني من مشكلة فنية. ثبت أن هذا التفسير غير كافٍ للعديد من المستخدمين ، مما تسبب في حالة من الذعر والنكات البسيطة حول الصحوة الوشيكة لنظام الذكاء الاصطناعي. لكن في النهاية ، كانت هذه مشكلة فنية حقًا.

قال متحدث باسم موقع TechCrunch: "لقد عانى الذكاء الاصطناعي الخاص بي من انقطاع مؤقت تم حله الآن" ، مضيفًا أنه "في هذا الوقت ، لا يحتوي جهاز الذكاء الاصطناعي الخاص بي على ميزة القصص".

تم تجميع برنامج My AI bot كجزء من حزمة Snapchat Plus الخاصة بالشركة بقيمة 3.99 دولار شهريًا ، ويقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من الميزات. يتضمن ذلك توصيات واقتراحات لفلاتر الواقع المعزز للمطعم والأنشطة بناءً على الأماكن الشائعة حاليًا على خريطة Snap. كما يوفر وظائف AI في الدردشة الجماعية والصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية ، بالإضافة إلى شخصية AI. وبحسب ما ورد يجري العمل على إنشاء برنامج genAI لتحويل النص إلى صورة ، على الرغم من وصول الإعلانات بالفعل.