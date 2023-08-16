سر تعاقد المصري مع أحمد منصور لمدة 3 مواسم

نجح النادي المصري في التعاقد مع المدافع أحمد أيمن منصور لمدة 3 مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026- 2025 .

لاعب المصري الجديد أحمد أيمن منصور "29 عامًا "يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وجاء اختيار اللاعب بعد إشادة علي ماهر باللاعب رغم التشكيك في امكانياته الفترة الأخيرة خاصة أنه لاعب جوكر يجيد في مركزي الظهير الأيسر والمساك ووجود عجز في هذه الجبهة التي يعول عليها كثيرا على ماهر في خطته الهجومية.

لعب مع ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية مطلع موسم 2015/2014 حيث قضى موسما في صفوفه قبل أن ينتقل لصفوف المصري مطلع موسم 2016/2015 ، لثلاثة مواسم ثم إلى بيراميدز موسم 2019/2018 لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي.