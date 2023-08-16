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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الثقافة الأسبق: إسقاط الأنظمة على غرار ما حدث لصدام حسين لن يتكرر (فيديو)

الرئيس الراحل صدام
الرئيس الراحل صدام حسين

 قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر ليست دولة منعزلة عن التفاعلات الإقليمية والدولية، بحكم موقعها المميز في الإقليم، وبحكم وجود قناة السويس، وبحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية، خلال السيطرة المصرية على البحر الأحمر. 

 وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر من الضروري أن تكون قوية، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الليبرالية الدولية في حاجة إلى تطوير خلال المرحلة المقبلة.

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 ولفت إلى أن فكرة قيام الولايات المتحدة بفرض قيمها الليبرالية على العالم، وإسقاط نظام سياسي مثل صدام حسين، لم يصبح مقبولًا الآن، خصوصًا وأن هناك الكثير من النماذج الناجحة بعيدًا عن الليبرالية مثل النموذج الصيني.

 ونوه إلى أن إيران متهمة اليوم بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة لضرب أوكرانيا، وتعميق العلاقات مع بكين، وفي نفس الوقت تتفاوض مع أمريكا للإفراج عن بعض المحتجزين مع الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة.

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