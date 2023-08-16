المنيا تنظم عرض مسرحي بعنوان "فرصة تانية" لمناهضة ختان الإناث

نفذ فريق نواه المنيا ، عرض مسرحي بعنوان "فرصة تانية" لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية بالعدوة شمال المحافظة، من خلال المسرح التفاعلي من تأليف شباب فريق نواه المنيا، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويسلط الضوء على تأثير ختان الإناث على صحة النساء والفتيات وسهولة وكيفية الحد منها ، ومخاطرها واضرارها، مشروع " نواة " والذى تنفذة وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الإستشارية للتنمية ( اتجاه).

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية ، لرفع الوعي وتنمية المهارات لدي النشء والشباب ، حيث أن أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، تُعد مراكز للتوعية حول القضايا السكانية ، وتأثيرها على الشباب بإستخدام أدوات مختلفة.

جدير بالذكر أنه يوجد عدد 28 نادى سكان بالمنيا ، بمراكز شباب بكافة الإدارات الفرعية، ويتم تنفيذ الأنشطة بها فى عدد 14 مركز شباب ، من خلال الرياضة من اجل التنمية والمسرح التفاعلي وورش تنفيذية ، وعرض فيلم تسجيلي عن أضرار ختان الإناث والزواج المبكر.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، وتنفيذ إدارة الشباب بقيادة مدحت موريس ، منسق أندية السكان غادة محي تغطية إعلامية المركز الإعلامى بالمنيا.