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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن وزوجته يزوران هاواي بعد الحرائق المُدمّرة في مُنتجع لاهاينا

بايدن وزوجته
بايدن وزوجته

أعلن "البيت الأبيض"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيزوران هاواي، يوم الإثنين المُقبل؛ لتفقد الضرر الناجم عن حرائق الغابات المُدمّرة التي اجتاحت منتجع لاهاينا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم، أن "الرئيس بايدن سيلتقي مع أعضاء أولى فرق الاستجابة التي توجهت للمكان بالإضافة إلى الناجين من الحرائق، إلى جانب مسؤولين محليين واتحاديين".

حصيلة ضحايا حرائق هاواي

وتجاوزت حصيلة ضحايا حرائق هاواي، وهي الأكثر فتكًا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، 100 قتيل، طبقا لما أعلنته السلطات والتى مازالت تواصل البحث عن الضحايا وباتت تتوافر لها مشرحة متنقلة في جزيرة ماوي.

يُشار إلى أنه بحسب أحدث حصيلة للسلطات، ارتفع عدد القتلى إلى 106 أشخاص، تم تحديد خمسة منهم فقط بسبب صعوبة التعرف على الجثث، مما دعى أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الجثث. 

ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، كما أن البحث عن الجثث مازال جاريا في مدينة لاهاينا التي كان يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة قبل الكارثة.

وتستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلًا، فيما تقدر تكلفتها حوالى 5,52 مليارات دولار، وفقًا للسلطات الفيدرالية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة بعد أن أودت النيران بحياة 36 شخصا ودمرت بلدة تاريخية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي.

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