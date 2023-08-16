لقاءات استغرقت 250 ساعة.. الهجرة تتواصل مع 55 جالية مصرية بـ 48 دولة حول العالم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، تعقد بشكل أسبوع مع كافة الجاليات المصرية بالخارج للتواصل معهم ومعرفة مطالبهم .

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم التواصل مع ٥٥ جالية بـ ٤٨ دولة حول العالم، في لقاءات استغرقت نحو 250 ساعة عمل، للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع شركة مصر للطيران لإتاحة تذاكر مخفضة للمواطنينا بالخارج وعائلاتهم والطلاب الدارسين بالصين، وصلت هذه التخفيضات إلى 33% أغلب أيام السنة، بجانب استجابة مصر للطيران في تسيير رحلات إضافية لبعض الاماكن خلال الأزمات.

وتابعت وزيرة الهجرة، "كذلك التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكانية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

واستطردت: "أيضا العمل على الترويج للعقار المصري بالخارج، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة اكسبو ريبابليك بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركة وزارة الهجرة في الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها".

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض إنجازات عمل الوزارة، بمناسبة مرور عام على تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية، ممثلين عن مؤسسات صحفية وطنية ودولية.