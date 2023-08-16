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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فاعليات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة في المنيا

فعاليات بطولة الصعيد
فعاليات بطولة الصعيد للسباحة بالمنيا

انطلقت اليوم الأربعاء ١٦ اغسطس، ولليوم الخامس على التوالي،  تستكمل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة فعالياتها ، والمقامة للمرة الثانية بمحافظة المنيا ، وبحمام سباحة جامعة المنيا، فى الفترة من 12 أغسطس حتى 20 أغسطس 2023، وذلك بمشاركة 1130 سباح وسباحة ، من 8 محافظات لعدد 20 نادى ومركز شباب بصعيد مصر ، والذى ينظمها الإتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد ، وتأتى تلك البطولة تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الدكتور ياسر ادريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة.

جاء ذلك بحضور مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، الدكتور عبد العزيز عمر وكيل كلية التربية الرياضية، المهندس ادهم دهب رئيس مجلس أدارة منطقة الصعيد للسباحة ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة ،الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية ، الدكتور احمد حجازي ، الدكتور عز درويش اعضاء مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة ، والعديد من القيادات التنفيذية والتشريعية والشبابية .

وتستمر المنافسات لليوم الخامس ، حيث تم تنفيذ منافسات 2011-2012 فى مختلف السباحات ، ثم بطولة المسافات الطويلة 1500 مترا،   ثم تستكمل السباقات للسباحي 2008-2009-2010 وتستمر المسابقات حتى 20 أغسطس الجاري فى جميع السباقات الفردي والمجموعات.

جدير بالذكر أن البطولة تقام بمحافظة المنيا للمرة الثانية، بمشاركة 8 محافظات ، تشمل (  المنيا - بنى سويف - أسيوط - البحر الأحمر - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان )، وبعدد 20 نادى ومركز شباب ، وبمشاركة أكثر من 1130 سباح وسباحة لأول مرة فى بطولات الإتحاد بالصعيد ، وتقام المسابقة خلال تسعة أيام من 12 إلى 20 اغسطس بحمام سباحة جامعة المنيا .

وتقام المسابقات لمختلف الفئات العمرية ، وفى جميع السباقات الفردية والتتابعات ، والفرق ، فى سباحات الحرة (الكرول) وسباحة الصدر(البرست) ، وسباحة الظهر (الباك ) ، وسباحة الفراشة (الدولفين ) ، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لمدة6 أيام على هامش البطولة ، فى الفترة من 12 إلى 17 اغسطس، ومهرجان للبراعم بمحافظة المنيا ، يقام يوم 19 اغسطس ، ويوم 20 أغسطس مهرجان السباحة مسافات طويلة ، تغطية إعلامية وبث مباشر المركز الإعلامى بالمنيا.

وشارك فى التنظيم شباب الملف الشبابى لمركز شباب المدينة أ، طلاب التدريب الصيفي من كلية التربية الرياضية.