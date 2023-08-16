استمرار فاعليات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة في المنيا

انطلقت اليوم الأربعاء ١٦ اغسطس، ولليوم الخامس على التوالي، تستكمل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة فعالياتها ، والمقامة للمرة الثانية بمحافظة المنيا ، وبحمام سباحة جامعة المنيا، فى الفترة من 12 أغسطس حتى 20 أغسطس 2023، وذلك بمشاركة 1130 سباح وسباحة ، من 8 محافظات لعدد 20 نادى ومركز شباب بصعيد مصر ، والذى ينظمها الإتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد ، وتأتى تلك البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الدكتور ياسر ادريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة.

جاء ذلك بحضور مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، الدكتور عبد العزيز عمر وكيل كلية التربية الرياضية، المهندس ادهم دهب رئيس مجلس أدارة منطقة الصعيد للسباحة ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة ،الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية ، الدكتور احمد حجازي ، الدكتور عز درويش اعضاء مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة ، والعديد من القيادات التنفيذية والتشريعية والشبابية .

وتستمر المنافسات لليوم الخامس ، حيث تم تنفيذ منافسات 2011-2012 فى مختلف السباحات ، ثم بطولة المسافات الطويلة 1500 مترا، ثم تستكمل السباقات للسباحي 2008-2009-2010 وتستمر المسابقات حتى 20 أغسطس الجاري فى جميع السباقات الفردي والمجموعات.

جدير بالذكر أن البطولة تقام بمحافظة المنيا للمرة الثانية، بمشاركة 8 محافظات ، تشمل ( المنيا - بنى سويف - أسيوط - البحر الأحمر - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان )، وبعدد 20 نادى ومركز شباب ، وبمشاركة أكثر من 1130 سباح وسباحة لأول مرة فى بطولات الإتحاد بالصعيد ، وتقام المسابقة خلال تسعة أيام من 12 إلى 20 اغسطس بحمام سباحة جامعة المنيا .

وتقام المسابقات لمختلف الفئات العمرية ، وفى جميع السباقات الفردية والتتابعات ، والفرق ، فى سباحات الحرة (الكرول) وسباحة الصدر(البرست) ، وسباحة الظهر (الباك ) ، وسباحة الفراشة (الدولفين ) ، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لمدة6 أيام على هامش البطولة ، فى الفترة من 12 إلى 17 اغسطس، ومهرجان للبراعم بمحافظة المنيا ، يقام يوم 19 اغسطس ، ويوم 20 أغسطس مهرجان السباحة مسافات طويلة ، تغطية إعلامية وبث مباشر المركز الإعلامى بالمنيا.

وشارك فى التنظيم شباب الملف الشبابى لمركز شباب المدينة أ، طلاب التدريب الصيفي من كلية التربية الرياضية.