"طرق ترشيد استهلاك المياه" على طاولة ثقافة المنيا

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تنفيذ بيت ثقافة بنى مزار شمال المحافظة ، محاضرة تثقيفية بعنوان "طرق ترشيد استهلاك المياه" حاضرتها انوار حسن، وذلك بمدرسة النظامية الإبتدائية .

وجاءت المحاضرة التثقيفية ضمن خطة الأنشطة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والتي تخللها كيفية الحفاظ على المياه ، وكل قطرة مياه تساوي حياة ، وأوجه ترشيد إستهلاك المياه سواء في الإستخدام المنزلي ، أو ري الزراعات .

وفي سياق متصل ، قدم بيت ثقافة ديرمواس جنوب المنيا ، مناقشة كتاب المياه العربية، تأليف عبد الله مرسي، ناقشه حماده محمد، ويتناول أهمية المياه للكائنات الحية والنشاط البشري والعوامل المؤثرة في الموارد المائية وأسباب أزمة المياة ، وخاصة الزيادة السكانية والنمو الإقتصادي ، وتناول أيضا التنظيم القانوني الدولي الخاص بمشاكل المياه، كما تناول الأمن المائي العربي وعلاقته بوجود إسرائيل، و الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، وكيفية مواجهة مشكلة العجز المائي بالمنطقة العربية