رئيس الجالية المصرية بروسيا: مصر تعيش جمهورية جديدة في كل المجالات على يد الرئيس السيسي

خلال زيارته لمصر ..

أعرب أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، عن سعادته بما يحدث في مصر من تغيير وتقدم واضح في الإنشاءات والبنية التحتية للدولة، خاصة بعد زيارته الأخيرة لوطنه قبل أسابيع .

وخلال تواجده بمصر، عبر " العيسوي" عن انبهاره بالتغيير الجذري في الدولة من إقامة مدن ومشروعات كبيرة وطرق مثل اللي يراها في الخارج، قائلا: " عدت للوطن مشتاق لترابه ونسمة هوائه، حيث لا تشعر بقيمة الشيء الا حينما تفقده تعلمت معنى تلك الجملة فى الغربة فحقيقى لم أعرف قيمة وطنى الا بعدما سافرت حتى وان كنت قد اندمجت فى المجتمع الذى أعيش فيه لكن تظل مصر فى القلب وفى مرمى البصر وعلى البال دائما ذلك الاهتمام اعتبرة برا ومن صلة الرحم وذلك العشق تفسيراته لا تترجمها الكلمات عشق رجل تجاوز سنوات كثيرة من العمر امتلكت خبرات حياتية متعدده تجعلنى أنظر الامور بواقعية أكثر".

وتابع رئيس الجالية المصرية بروسيا خلال حديثه عن عودته لوطنه الأم: "بعد فترة من عودتى الى مصر وفى تلك الاجازة القصيرة الذى تجولت فى اماكن كثيرة فى مصر وجدت أننا نخطو بخطوات سريعه نحو بلد قوى فالاستثمارات فى الطرق والبنية التحتية ستسهل الامور نحو التحول لزيادة الاستثمارات وخاصة فى القطاع الصناعى والزراعى الذين كانوا فى امس الحاجه لذلك للضعف الذى كنا فيه فى السابق".

كما تحدث عن إنبهاره برؤية العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: " تلك المدن الجديده والقضاء على العشوائيات فى مصر والاتجاه الى عاصمة جديدة بنيت على أحدث النظم العالميه عاصمة ادارية جديدة لدولة فتية تريد أن تأخذ مكانها الطبيعى بين الامم قابلت شباب واعد يحمل ثقافة عالمية تحدثوا معى انهم خريجوا البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب قلت فىً خاطرى هكذا تبنى الدول التى نعيش فيها بتدريب الشباب وتأهيلهم قبل ان يندمجوا فى الحياة العامة".

واستطرد: " ان المنصف حقيقةً ليجب أن يعترف أن مصر بالفعل تدخل على حياة جديدة وجمهورية جديدة رغما ما تواجهه من تحديات اقليمية ودوليه صعبة واشتباكات دولية معقدة لكن وجود رئيس قوى أمين كالرئيس عبد الفتاح السيسى يقود دفة الوطن بإقتدار وحنكة حل كثيرا من تلك الاشكاليات وجعل لنا مكانة مهمه وسط تلك التكتلات الدوليه وصوتا مسموعا لينعكس هذا الدور على ما تواجهه مصر من أخطار محيطه من جميع اتجاهاتها الجغرافية ولكنها صامدة تسير فى خطى التطوير على جميع المجالات موانئ جديده ومشروعات زراعية عملاقه ومصانع متخصصه عالميه و مدن سياحية عالمية ومشروعات كبيرة فى قرى مصر مشروع حياة كريمة ومحاولات جادة وصادقة فى محاربة الغلاء".

واختتم حديثه قائلا: "وجدت بلدى تتقدم بأيدى أبنائها الشرفاء وسنحصد كل هذا الخير فى مصر الجديدة وجمهورية بنيت بأيدى كل المصريين معا يد فى يد تجمعهم راية الوطن وحب مصر الذى من أجله سنخطو سويا أى صعاب ونتغلب على اعتى الصعاب وكما يقول رئيسنا دائما تحيا مصر تحيا مصر"