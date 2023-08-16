تأجيل قضية محامين المنيا الثلاثة المتهمين بالتحريض على القتل ليوم 2 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل قضية محامين المنيا الثلاثة المتهمين بالتحريض على القتل إلى اليوم الثاني من أكتوبر. يأتي هذا التأجيل حتى يتسنى للمحكمة مناقشة شهود الإثبات وسماع أقوال الشهود والطبيب الشرعي قبل اتخاذ قرار بالإفراج عن المحامين الثلاثة.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قد شكل لجنة دفاع تضم محامي المنيا الثلاثة، وحضر معهم أثناء جلسة الاستماع. وضم فريق الدفاع كلاً من محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ، رئيس نقابة المحامين بجنوب القليوبية، ومحمد خليل، رئيس نقابة المحامين بطنطا، ووائل ذكري المحامي.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أجلت القضية خلال جلستها التي عقدت في 12 يوليو، إلى اليوم الثاني من جلسة أغسطس الجاري، وذلك لسماع شهود الدفاع وإطلاق سراح المتهمين.

في سياق آخر، قام رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، المستشار سامح عبد الحكم، بزيارة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، لتقديم التهنئة بمناسبة تعيينه رئيسًا لهذه الهيئة.