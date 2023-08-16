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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

السفير سامح أبو العينين يستعرض إنجازات مصر في التنميه الاقتصادية والبنية التحتية

السفير أبو العينين
السفير أبو العينين قنصل مصر بشيكاجو

زار السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل مصر العام بشيكاجو، ولاية انديانا أمس بدعوة من حاكم الولاية  Eric Holcomb ، والذى أعرب عن تقديره الكبير لمصر وتاريخها وحضارتها وإنجازاتها ودورها الإقليمي والدولي المهم، وتطلعه لمزيد من التطور في التعاون مع مصرخلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأكاديمية والعلمية وموضوعات المناخ والبيئة. 


واستعرض الدكتور سامح أبوالعينين خلال اللقاء ما تحقق من إنجازات كبيرة في مصر،  في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والانشاءات وجذب الاستثمارات وقناة السويس وفي قطاعات السياحة والمتاحف والتعليم والجامعات الحديثة، خلال السنوات القليلة الماضية.


والتقي أيضا قنصل عام مصر  خلال الزيارة بعمدة مقاطعة فيشرز (بها أكبر عدد من المصريين الأمريكيين في انديانا) إذ أشاد العمدة Scott Fadness  بالدور الإيجابي للجالية المصرية في المقاطعة، وقيامها ببناء مركز الهدى الإسلامي والكنيسة القبطية المصرية، فضلا عن تولي مجموعة هندسية مصرية أمريكية بناء أكبر كومبوند سكني تجاري في المقاطعة.

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