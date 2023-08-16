كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بأغاني وطنية في حب مصر

نظم قصر ثقافة ساحل سليم بالتعاون مع الإدارة التعليمية عرضًا فنيًا لفريق كورال أطفال ثقافة ساحل سليم في مقر مدرسة ساحل سليم الثانوية بنين. ترأس العرض مدير القصر، محمود أحمد عبدالعال.

شهد العرض باقة متنوعة من الأغاني الوطنية التي تضمنت أغاني مثل "يا حبيبتي يا مصر" و"مصر تتحدث عن نفسها". قاد فريق الفنانين المايسترو ياسر محمود وتمت إشرافه من قبل حسن سيد هاشم.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. قام فرع ثقافة اسيوط بتنظيم هذه الفعالية برئاسة ضياء مكاوي، وتحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يقام خلال الموسم الصيفي الجديد، ويهدف إلى توفير باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للجمهور. وقد استقطب هذا العرض الفني لفريق كورال أطفال ثقافة ساحل سليم اهتمام الحضور وحظي بإشادة واسعة.

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يشدو بالاغاني الوطنية في حب مصر