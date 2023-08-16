مصرع موظف بأحد الفنادق الشعبية بالأقصر بعد مشادة مع أحد النزلاء

لقى موظف داخل أحد الفنادق الشعبية، في الأقصر، مصرعه، وذلك بشارع كليوباترا، بوسط المدينة، على يد أحد النزلاء، بعد مشادة بينهما.

على الفور تم إبلاغ النجدة، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى، واستدعاء الطبيب الشرعى؛ لفحص الجثة.

تعود التفاصيل الى تلقى غرفة النجدة، بلاغا بوقوع مشادة بين موظف استقبال ونزيل بفندق، بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر.

وتبين من التحريات أن النزيل تعدى على "أشرف.غ" 55 سنة، ولفظ انفاسه، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الكرنك الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

