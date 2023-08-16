منتخب السويد للسيدات.. المرة الرابعة ينافس على برونزية كأس العالم

يخوض منتخب السويد للسيدات مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقامة بتنظيم مشترك في دولتي استراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى بتنظيم مشترك، حيث يواجه منتخب استراليا منظم المسابقة.

من المقرر أن تقام مباراة السويد أمام استراليا يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، في لقاء برونزية مونديال السيدات 2023 على ملعب ستاد لانج بارك، الذي سيشهد المرة الرابعة التي يتنافس فيها سيدات السويد على برونزية كأس العالم للسيدات.

منتخب السويد بطل البرونزية في كأس العالم

وفي نسخة 1991 الأولى من كأس العالم للسيدات والتي كانت في الصين، حقق منتخب السويد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب منتخب ألمانيا، في المواجهة التي أقيمت في جوانزو .

وفي نسخة عام 2011 التي كانت في ألمانيا، فازت سيدات منتخب السويد على سيدات المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب راين نيكار أرينا.

في نسخة 2019، فاز منتخب السويد على انجلترا بنتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد في النسخة التي كانت في فرنسا، والتي أقيمت في نيس .

كان أبرز إنجاز وصل له منتخب السويد في كأس العالم هو الحصول على فضية كأس العالم في نسخة 2003، بعد الخسارة من منتخب ألمانيا والتي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2023

تقام مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2023 بين السويد واستراليا في تمام الساعة الحادي عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد لانج بارك.

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