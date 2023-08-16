جامعة أسيوط تستقبل 2053 مريضا في مستشفى صحة المرأة الجامعي

استقبلت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط خلال شهر يوليو 2023، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، 2053 مترددًا في عياداتها الخارجية. حيث تمَّ الإشراف على عمليات المستشفى من قبل الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور أحمد نصر، مدير مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط.

وقد سجلت المستشفى خلال ذلك الشهر 1793 حالة في الوحدات المختلفة، وقد سُجِّلت أيضًا 1115 حالة دخول في الأقسام المختلفة. كما تمَّ إجراء 987 عملية جراحية في نفس الشهر.

تعمل مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط على تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرأة بجميع مراحل حياتها. يضم المستشفى فريقًا طبيًّا متخصصًا ومجهزون تجهيزًا عاليًا لتلبية احتياجات المرضى.

وتعدُّ هذه الأرقام المسجلة خلال شهر يوليو 2023 إشارة قوية إلى المستوى المتميز للخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وإلى الثقة التي يوليها الجمهور لهذه الوحدة الصحية. يسعى فريق المستشفى إلى الاستمرار في توفير أفضل جودة للرعاية الصحية للنساء وتعزيز صحتهن ورفاهيتهن.