المقاولون العرب يعلن رحيل لاعبه الشاب لنادي إيطالي

أعلن نادي المقاولون العرب موافقته على إعارة حسني السيد لاعب النادي مواليد 2002 لنادي ريال ميلانو الإيطالي.

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وأضاف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سياسة نادي المقاولون العرب واضحة بتصدير المواهب لأوروبا بعد إعلان انتقال عمر فايد مدافع الفريق الشاب لنادي فنربخشة.

وتابع فتحي أن المقاولون لم يتردد في الموافقة على سفر مهاجم فريق الشباب مواليد 2002 حسني السيد لايطاليا بغض النظر عن أمور مادية ولاكتساب الخبرات مع إمكانية انتقاله لنادي آخر بعد انتهاء فترة الإعارة حتى يكون من ضمن العناصر التي تدعم المنتخبات المصرية حيث سبق له الانضمام لمنتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

وواصل أن المقاولون داعم بصورة كبيرة لاحتراف اللاعبين في أوروبا ويوجد أكثر من لاعب يتم تجهيزه لاستكمال مسيرة التجارب الناجحة التي يتميز بها نادي المقاولون العرب والتي تحظى برعاية كبيرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

في سياق مٌتصل،أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أرسل النادي الاستغناء الخاص يه ووقع عمر فايد على عقود انتقاله للنادي التركي رسميا لمدة 4 مواسم.

ويتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات .

وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وقال فتحي انه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية مؤكدا أنه تم رفض العروض المحلية رغبة في تقديم مشروع جديد للكرة المصرية.

يذكر أن صاحب ال20 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح ومحمد النني.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.