البورصة الأمريكية تغلق منخفضة بعد مبيعات التجزئة القوية

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية ( وول ستريت ) منخفضة يوم الثلاثاء بعد زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة مما أثار مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، بينما تراجعت أسهم البنوك الأميركية الكبرى بعدما ذكر تقرير أن وكالة فيتش قد تخفض التصنيف الائتماني لبعضها.

البورصة الأوروبية

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورزفى البورصة الأمريكية 500 بواقع 51.60 نقطة أو ما يعادل 1.15% ليغلق عند 4438.12 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع فى البورصة الأمريكية بواقع 155.81 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 1.13% ليصل إلى 13632.52 نقطة.

وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي فى البورصة الأمريكية بما يصل الى نحو 356.33 نقطة أو بنسبة هبوط توازي 1.01% ليصل إلى 34951.30 نقطة.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهرين

الأسهم اليابانية

أنهى المؤشر "نيكاي" الياباني فى الأسهم اليابانية جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، اليوم الأربعاء، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن تخفيض محتمل لتصنيف بنوك أميركية كبرى.

وهبط المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.46% إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو، في أكبر تراجع يومي منذ الثالث من أغسطس.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 2260.84 نقطة.

وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت أمس الثلاثاء، الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات، مما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وخسر مؤشر البنوك فى الأسهم اليابانية 2.29% بعد أن تراجعت أسهم بنوك أميركية كبرى منها "جيه.بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الأميركية.

وهبط سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية فى الأسهم اليابانية 2.94% ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 1.56% ومجموعة "ميزوهو" المالية 2.12%.

كما هبط سهم "فاست ريتيلنغ" المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فى الأسهم اليابانية 1.87% مما شكل أكبر ضغط على نيكاي. ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك" 3.13% و"طوكيو إلكترون" لمعدات تصنيع الرقائق 1.14%.

وهبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط فى الأسهم اليابانية 2.79% ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25%.

لكن سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق فى الأسهم اليابانية خالف التوجه وارتفع 1.1% مما أعطى أكبر دعم لنيكاي.