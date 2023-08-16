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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المركزي السعودي: المملكة أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي السعودي

أشار محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، إلى أن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نموًا متسارعًا، حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال، وبمتوسط نمو نسبته 9.6 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد السياري أن علاقة المملكة العربية السعودية بالمالية الإسلامية راسخةٌ وتاريخيةٌ، حيث تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم، ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3,1 تريليونات ريال، ويمثل قطاع المصرفية الإسلامية وحده ما يقارب 33 في المئة من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.

وأشار  إلى أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم، كما يعد قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27 في المئة لعام 2022م.

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