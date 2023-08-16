النسخة الـ 31 من مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم تبدأ أولى محطات التصفية



بدأت بجامع السلطان قابوس بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة أولى محطات التصفيات الأولية للنسخة 31 من مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم لعام 1445هـ، وبلغ عدد المتسابقين الذين تشملهم التصفيات في هذه المحطة 61 مشاركًا ومشاركة من حفظة كتاب الله، موزعين على مستويات المسابقة، والتي تشمل المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا)، والمستوى الثاني (حفظ أربعة وعشرين جزءًا متتاليًا)، والمستوى الثالث (حفظ ثمانية عشر جزءًا متتاليًا)، والمستوى الرابع (حفظ اثني عشر جزءًا متتاليًا) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 1998 فأعلى، والمستوى الخامس (حفظ ستة أجزاء متتالية) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2009 فأعلى.



أما المستوى السادس (حفظ أربعة أجزاء متتالية)، فيشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2013 فأعلى، والمستوى السابع (حفظ جزأين متتاليين) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2016 فأعلى.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين بالمسابقة (1638) مشاركًا ومشاركة في مختلف مستويات المسابقة السبعة، وتوزعت لجان عمل المسابقة لمستوى التصفيات الأولية ومستوى التصفيات النهائية للمتسابقين من الجنسين في 25 مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.



وتهدف المسابقة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني في الدورة الـ31، إلى الحث على حفظ القرآن وتمثله، والسير وفق منهجه، وعلى هدي تعاليمه، وتربية جيلٍ قرآني حامل لكتاب الله، داعٍ إلى الخير، وفاعل في إصلاح المجتمع، وإيجاد قارئين مجيدين للقرآن.