"الاتصالات السعودية" تعلن عن 11 وظيفة شاغرة

تزداد عملية بحث السعوديون في الآونة الأخيرة عن الوظائف الشاغرة، سواء في الجهات الرسمية أو الخاصة بالسعودية، وإيمانًا من "بوابة الوفد الإلكترونية" لمتابعيها من المملكة العربية السعودية، نرصد كافة التفاصيل عن أحدث الوظائف الشاغرة في المؤسسات الحكومية الملكية والجامعات وكذلك الشركات .

وفي الساعات القليلة الماضية، أعلنت شركة حلول الاتصالات السعودية، عن برنامج تدريب التعاوني للسعوديين حيث يتميز التدريب بتوفير فرصة الحصول على المهارة التي يحتاجها الفرد لمواجهة سوق العمل وتحديد مستقبلهم إضافة الى العديد من الخبرات الجامعية عن ربط الدراسة بالعمل بالإضافة الى الحصول على مكافأة شهرية للمتدربين .

وفرت التدريب في 11 تخصص وهم كالتالي:

تخصص علوم الحاسب

تخصص الأمن السرياني

تخصص هندسة البرمجيات

تخصص هندسة صناعة

تخصص نظم المعلومات

تخصص تقنية المعلومات

تخصص نظم المعلومات الإدارية

تخصص إدارة الأعمال

تخصص الموارد البشرية الإدارة المالية

تخصص المحاسبة

مميزات الوظائف الشاغرة في اتصالات السعودية:

راتب كل شهر قد يصل الى 13 ألف ريال

توافر السكن وبدل الانتقال

أن يكون المتقدم صاحب جنسية سعودية

يقوم الرئيس التنفيذي الإشراف كليا على العمل لضمان تحقيق الرؤية

الالتزام بمعاملة جميع الموظفين بنفس المعاملة دون أي تفرقة حيث ان جميع الموظفين من موارد الشركة

أتاحت جميع الدراسات الأكاديمية حتى تدعم الكوادر

العمل على تحسين وتطوير المجتمع السعودي كليا