نقابة الفلاحين تشكر الرئيس السيسي على استجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني

وجه حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي استجابته السريعه لمخرجات الحوار الوطني واحالة هذه المخرجات المهمه للدراسه والتنفيذ.

مخرجات الحوار الوطني

وقال أبو صدام: بالاصالة عن نفسي وبالانابه عن جموع الفلاحين في مصر اتقدم بأسمي ايات الشكر والعرفان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلقيه مخرجات الحوار الوطني باهتمام بالغ ووعده للشعب المصري بتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه تلبية لرغبات المجتمع واستمرارا في نهجه القويم باشراك كل اطياف الشعب المصري في تحديد مساره وصنع مستقبله".

وأضاف أبو صدام، أن الفلاحين ينتظرون علي احر من الجمر تطبيق ما يمكن تطبيقه من مقترحاتهم داخل لجنة الزراعه بالحوار الوطني، مشيرا إلي أن اهتمام الرئيس بما جري في الحوار الوطني ومتابعته المستمره له تبشر بالخير وتؤكد عزم الرئيس علي تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني طبقا لما تقتضيه المصلحه العامه وتلبية لرغبات كل الاتجاهات داخل المجتمع المصري .

وأكد ابوصدام، أن اغلب مخرجات الحوار الوطني مقترحات بناءة تصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يعود بالنفع علي كل المصريين ويحقق التنميه والازدهار لبلدنا الغاليه.

وأردف عبدالرحمن ان نجاح الحوار الوطني هو نجاح لفكرة الحوار مع الشعب الذي تبناها السيد الرئيس منذ توليه زمام الامورما يستدعي تهنئة كل المصريين بهذا النجاح العظيم الغير مشهود في تاريخ الامم وينبي بمستقبل مزدهر يشارك في صنعه الجميع بروح من التشاور وتغليب المصلحة العامه علي المصالح الفردية الضيقه.