لقي شخص مصرعه فى مشاجرة مع آخرين، بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، بسبب خلافات على الجيرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بسبب خلافات على الجيرة..مصرع شخص علي يد أخر في المنوفية

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد دخول شخص بقرية منيل عروس فى مشاجرة أشخاص آخرين بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على الجيرة، أدت إلى مصرعه، على الفور إنتقلت قوات الأمن وتم ضبط المتهمين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل يهشم رأس عمه بالفأس فى مشاجرة بينهما بالدقهلية

وفي واقعة اخري ، ندبت النيابة العامة بالدقهلية، الطب الشرعي لتشريح جثة مزارع لقي مصرعه بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين على يد نجل شقيقه بعدما تعدى عليه بالضرب بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينه وبين نجل المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول عبدالرازق عبد الواحد زيدان، 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة نتيجة تعد من آخرين.

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال ونجل عمه المجنى عليه والذي تدخل للدفاع عن نجله فقام الجانى بالتعدى على عمه بضربه بفأس على رأسه مما أدى إلى مصرعه .

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين تم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.