الليلة.. قطع المياه عن قريتى كوم الصعايدة ومزاتا بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن قريتى كوم الصايدة ومزاتا بمركز جرجا اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة مساءً، وحتى الرابعة من صباح الخميس الموافق 18 من نفس الشهر ولمدة ٤ ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الاحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك وتركيب محبس 10 بوصة ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم خلال تلك الفترة الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.