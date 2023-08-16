جامعة أسيوط تعلن تطوير نظم المعلومات للمساهمة في الارتقاء بالخدمات

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمى، بالمبنى الإداري بالجامعة؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي، والتطوير المؤسسي؛ للوصول بشكل متكامل، ومتجانس؛ إلى تحول رقمي حقيقي، ومستدام، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة نظم المعلومات الإدارية؛ بهدف التحول الرقمي، والتوظيف الفاعل للتقنيات الرقمية الحديثة؛ لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها؛ للقيام برسالتها التعليمية، والبحثية، والمجتمعية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن جامعة أسيوط تشهد نقلة نوعية في التحول الرقمي على أرض الواقع؛ في إطار تطوير الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية، مؤكدا أن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي؛ تقومالله على تطوير إدارة نظم المعلومات بالجامعة؛ لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة، والتحول الرقمي؛ بشكل يؤثر على تطوير جميع ما تقوم به الجامعة من خدمات، وإجراءات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على النهوض بمهارات، وخبرات مواردها البشرية من العاملين بجهازها الإداري في كافة القطاعات، يأتي ذلك من خلال؛ تدريب العاملين على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب عصر التحول الرقمي، لافتاً أن ذلك يسهم في زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة ؛ مما يصب في صالح منظومة العمل، ويتواكب مع أهداف خطة ورؤية الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة 2023.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى محمد مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي تنقسم إلى (3) ثلاث إدارات فرعية تضم: البنية الأساسية للمعلومات، والإحصاء والتقارير ، وإدارة النظم والتطبيقات؛ حيث يرتكز العمل بالإدارة العامة على تجميع البيانات ، وتحليلها ، وتصنيفها ، وتتولى الإدارة إصدار كتاب التحليل الإحصائى، والنشرة الإحصائية السنوية للجامعة، والمجلة المعلوماتية، وبيان دوري بأعداد أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، وطلاب الدراسات العليا، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

#إعلام_جامعة_أسيوط

جامعة أسيوط تعلن تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمي للمساهمة في الارتقاء بالخدمات

جامعة أسيوط تعلن تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمي للمساهمة في الارتقاء بالخدمات

جامعة أسيوط تعلن تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمي للمساهمة في الارتقاء بالخدمات

جامعة أسيوط تعلن تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمي للمساهمة في الارتقاء بالخدمات

جامعة أسيوط تعلن تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمي للمساهمة في الارتقاء بالخدمات