الخارجية السعودية تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية السعودية، كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على المكتسبات.

وقالت الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، إن المملكة تعبر عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وتدعو لوقفها.

وذكرت الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصدر ليبي اليوم الأربعاء، أن حصيلة اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وتجددت الاشتباكات بين كتائب ليبية في مناطق ⁧"عين زارة⁩، و⁧طريق الشوك⁩، والهضبة الخضراء"، باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

وتشهد طرابلس توترات الأوضاع بين مجموعة مسلحة، حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة.