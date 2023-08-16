الموسيقى السلطانية العُمانية تواصل حصد نتائج متقدمة في المسابقة العالمية للموسيقى

تواصل موسيقى الجيش السلطاني العُماني حصد نتائج متقدمة في المسابقة العالمية للموسيقى المقامة حاليًّا في أسكتلندا، حيث استطاعت تحقيق نتائج متقدمة بالمرحلة الثانية من المسابقة المؤهلة للمسابقة الختامية، والتي ستختتم فعالياتها بمدينة جلاسكو الأسكتلندية.



واشتملت المرحلة الثانية من المسابقة على مسابقتين: الثالثة والرابعة، ففي المسابقة الثالثة والمقامة فعالياتها بمدينة (نورث بيرويك) تمكنت موسيقى الجيش السلطاني العُماني من الحصول على المركز الثاني في مسابقة العزف من بين (37) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما حصل الرقيب أول محمد بن خميس العامري على المركز الثاني في مسابقة (حاملي العصا).



وفي المسابقة الرابعة من المرحلة الثانية والمقامة بمدينة (بيرث) أحرزت موسيقى الجيش السلطاني العُماني المركز الثاني في مسابقة العزف من بين (50) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما حقق الرقيب أول محمد بن خميس العامري المركز الأول في مسابقة (حاملي العصا).



وضمن مشاركتها قدَّمت موسيقى الجيش السلطاني العُماني عددًا من المقطوعات الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور، ونالت استحسانهم، مشيدين بالمستوى العالي الذي ظهرت به موسيقى الجيش السلطاني العُماني خلال هذه المسابقات.