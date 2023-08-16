استمرار الحملات الأسبوعية على المحلات والمطاعم بالغردقة

قامت اللجنة المشكلة، بتكليف من اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة، وتحت إشراف اللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة للتفتيش على المحلات مساء أمس بشن حملة على عدد 13 محل في نطاق حي جنوب وشمال الغردقة منها مطاعم، وسوبر ماركت ومحل بيع موبايلات وعطور وذلك للتأكيد على سلامة الأغذية والتاكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى ومتابعة الأسعار .



وأسفرت الحملة على عمل محضر ضبط وحيازة وبيع عدد 845 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم مصادرتها من قبل التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وعمل عدد 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 3 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، وعدد 7 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.



وقامت اللجنة باعدام 10 كيلو فراخ لتغيرها في الخواص الطبيعية و٥ كيلو لحمة لعدم وجود تاريخ صلاحية عليها وغيرها من الاعدادات.

ووجدت اللجنة محلات تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال وبها نقص في استيفاء بعض اشتراطات الأمن الصناعي وعدم وجود سجل بيئي بها وتم التنبيه على هذه المحلات استكمال كافة الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن الصناعي والتوجه للأحياء لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات

نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الصحة والتموين و الأمن الصناعي والطب البيطري وتراخيص محلات شمال وجنوب الغردقة و البيئة شمال تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة

وقابل اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة، اليوم اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية القادمة من وزارة التخطيط المكونة من العميد المهندس سامح محمد زكريا مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين والمحلات بوزارة التخطيط و أحمد عاطف ابو العزم رئيس قسم التدريب بالوزارة برفقتهم المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية بالديوان العام و أسماء شحاته مديرة المركز التكنولوجي بالمدينة وعصام توفيق الدعم الفني وذلك لعرض التحديثات الجديدة التي طرأت على المنظومة وتدريب العاملين عليها

وقامت اللجنة بالمرور على المركز التكنولوجي ومتابعة سير العمل به والإدارات الخلفية

وأشاد رئيس المدينة، بالدور الفعال الذي تبذله اللجنة في رفع كفاءة المركز التكنولوجي للتيسير على متلقي الخدمة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين

واستمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة العديد من شوارع الغردقة

وتابع قسم المشروعات، أعمال رصف شارع 27 وهو الشارع الذي يربط طريق المطار من بداية فرق الامن حتى شارع الكهف، واستكمال انشاء سور موقف البيجو.

وأوضح رئيس المدينة، أن ذلك ضمن تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التي وضعتها المدينة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة تنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية بمدن المحافظة، وفى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه للوحده المركزيه للسكان بالوزارة بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المستهدفة بالقضية السكانيه تابعت وحده السكان المركزيه بالوزارة برئاسة الدكتوره فاطمه الزهراء جيل، تحت رعايه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وكمال سليمان سكرتير مساعد محافظة البحر الأحمر وتحت إشراف اللواء ياسر حمايةرئيس المدينة

وتابعت مسئولة وحدة السكان بالمدينة نورة عطية اختبارات محو الأمية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لعدد من الشباب لاعمار مختلفة بحضور كلا من مها محمد جلال الدين مدير عام هيئة تعليم الكبار و نصر ابراهيم علي مدير وحدة السكان بالديوان العام و شيرين عبد المجيد رئيس قسم محو الأمية بالمدينة ومجدي حسين على منسق وحدة السكان بالهيئة

ومديرة المتابعة والعلاقات العامة بالمدينة

الغردقة

الغردقة

الغردقة

الغردقة

الغردقة