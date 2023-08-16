المكسيك تُعلن ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين قبالة سواحلها

عُثر "خفر السواحل المكسيكي"، على ما يقرب من ثلاثة أطنان من مادة الكوكايين و150 لترًا من الوقود، قبالة سواحل ولايتي غيريرو وكوينترانا رو، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لخفر السواحل المكسيكي: "خلال الأيام القليلة الماضية، ضبطت قواتنا، خلال 3 عمليات مختلفة، أكثر من 2800 كلغم مما يُعتقد أنها مادة الكوكايين، ونحو 150 لترا من الوقود وقاربًا، قبالة سواحل جيريرو وكوينتانا رو".

تهريب الكوكايين

وأوضحت المديرية في البيان أن قوات خفر السواحل خلال تنفيذ العمليات عثرت على المخدرات معبأة في أكياس مضغوطة، بالإضافة لكميات من الوقود على متن سفينة صغيرة في البحر، وقرب الساحل، وقد تم اعتقال 3 مشتبه بتورطهم في تهريب الكوكايين.

من ناحية أخرى، ذكرت الشرطة بالمكسيك أنه تم العثور على رفات 13 شخصا على الأقل في ثلاجات بمدينة بوزا ريكا بالقرب من فيراكروز شرق البلاد، وتم اعتقال ستة أشخاص في القضية.

وأوضحت الشرطة أنها "عثرت على الجثث أثناء مطاردة رجل داخل مبنى يضم ثلاثة مختطفين". بحيث أشاروا إلى "وجود رفات بشرية مبعثرة داخل أكياس سوداء في عدة ثلاجات". كما تم العثور على "قطع أخرى من الجثث في أماكن إقامة أخرى".

وقال المدعي العام بولاية فيراكروز في بيان مقتضب للصحافة: "تم اعتقال ستة أشخاص، ربما على صلة بهذه الحقائق".

وأضاف أنه: "وفقا للأدلة الأولى التي تم جمعها، للأسف، هناك أكثر من 13 جثة، وهناك إمكانية للعثور على المزيد".