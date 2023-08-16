بوتين يُوجه بمساعدة المُتضررين من الحريق في داغستان الروسية

وجه الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، بالقيام بكل ما هو مُمكن لمساعدة الناس وتقليل الأضرار الناجمة عن الحريق في عاصمة جمهورية داغستان محج قلعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "يجب فعل كل شيء لتقليل الأضرار، ومساعدة الناس، والتعامل مع هذا الأمر بالتعاون مع السلطات المحلية بأكبر قدر من الجدية".

وأعرب الرئيس الروسي في وقت سابق عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا في داغستان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

حريق في محطة وقود

واندلع مساء الاثنين الماضي حريق في محطة وقود امتد إلى المباني المجاورة في محج قلعة، أودى بحياة 35 شخصا، وإصابة 119 آخرين، وفقا لأحدث البيانات.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تولي أهمية كبيرة "للشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص" مع نيودلهي.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها بوتين اليوم الثلاثاء لرئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في العيد الوطني للهند "عيد الاستقلال".

وأشار بوتين في تهنئته إلى النجاحات التي حققتها الهند في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية وغيرها، مضيفا أن الهند "تتمتع بمكانة مرموقة عالميا وتلعب دورا بناء هاما في الشؤون الدولية".

وتابع بوتين: "إنني على ثقة من أننا سنستمر من خلال الجهود المشتركة في بناء تعاون ثنائي مثمر في جميع المجالات، فضلا عن الشراكة البناءة في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي"، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

يُذكر أن الهند التي تجمعها مع روسيا العضوية في مجموعة "بريكس"، لم تتخذ موقفا عدائيا من موسكو ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضدها على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.