السفير حسام ذكي يؤكد دعم الجامعة العربية للتعاون العربي الصيني والأمن الغذائي

خلال استقباله تانج رنجيان وزير الزراعة بجمهورية الصين

شهدت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، زيارة من السيد تانج رنجيان، وزير الزراعة والشئون القروية بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له حيث قام باستقبالهم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد.

السفير حسام ذكي خلال استقباله تانج رنجيان وزير الزراعة بجمهورية الصين

وصرح مصدر مسئول أن السفير حسام زكي أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية التي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني في عام 2004، حيث تكللت بعقد أول قمة عربية صينية في ديسمبر 2022 بالرياض، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأفاد المصدر بأن السفير حسام زكي أكد أيضًا على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعزيز التعاون العربي الصيني لاسيما في المجال الزراعي، وذلك في ضوء اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي العربي وكذلك الأزمات الحالية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الزراعية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي.

ومن جانبه، ثمن السيد رنجيان العلاقات العربية الصينية الممتدة عبر التاريخ، مؤكدًا على اعتزام الصين توسيع التعاون مع الجانب العربي في المجال الزراعي لما له من أهمية في تحقيق التنمية والاستقرار، ومشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الصين لبناء علاقات تعاون مع الدول العربية تكللت بتوقيع مذكرات تعاون مع 7 دول عربية، فضلًا عن برامج التعاون الثنائي القائمة مع الوزارات المختصة في عدد من الدول العربية.



كما عرض الوزير رنجيان رؤية بلاده حول تطوير الشراكة العربية الصينية في المجال الزراعي، وقد أعرب السفير حسام زكي عن تقديره للمقترحات القيمة المقدمة من الجانب الصيني والتي ستشكل أرضية صلبة لإطلاق مسار تعاوني يستفيد منه الجميع، ومؤكدًا على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والصين في المجال الزراعي، والتي ستنبثق عنها آلية عربية صينية لتنفيذ برامج التعاون المشترك.

