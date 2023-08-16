لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب رئيس الجامعة الروسية ونائب وزير التعليم العالى سابقا، وذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الزقازيق، وتناول الاجتماع مناقشة تعديل لوائح كليات العلوم وإقرار لوائح جديدة، بالإضافة إلى مناقشة سياسة التعليم فى قطاع العلوم بشكل عام.

ورافق عنان لجنة قطاع العلوم الأساسية في جولة بكلية العلوم، والتى أشادت بدورها بالإمكانيات المادية والبرامج الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم، لتقدم خدماتها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة في التخصصات المختلفة.

وخلال الاجتماع رحب رئيس الجامعة بلجنة قطاع العلوم الأساسية، بما تضمه من خبراء وقامت علمية في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيدًا بدور كلية العلوم بجامعة الزقازيق فى تحقيق طفرة فى الأبحاث العلمية والنشر الدولى للارتقاء بمستوى الخريجين فى النواحى النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.

وأشار الدكتور جمال عنان إلى أن الكلية تهدف إلى إعداد خريج على مستوى علمي عالي الجودة بمقاييس علمية معتمدة، مضيفًا أن الكلية تمد المجتمع المحيط بكل الخدمات والاستشارات العلمية والبحثية من خلال نظام شامل وشراكة مستمرة بين الكلية والمجتمع؛ مما يعود على المجتمع بالرقى والازدهار.

وعلى هامش الاجتماع، ألقى الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة محاضرة بعنوان "نحو التحول لجامعات الجيل الرابع"، مشيرا إلى تبنى جامعات الجيل الرابع منظومة قيم حاكمة لا تقوم فقط على” إنتاج وصناعة المعرفة“، و"نشر المعرفة" و"ايجاد التطبيقات المناسبة لتلك المعرف"، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى التعليم ، وذلك فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.