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زلزال يضرب مدينة أضنة التركية مشهد نادر لحوت يرفع ذيله للسماء.. فيديو
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشهد نادر لحوت يرفع ذيله للسماء.. فيديو

حوت يرفع ذيله للسماء
حوت يرفع ذيله للسماء

تداول رواد توتير، مقطع فيديو نادر التقطه مغامر بريطاني، لحوت يرفع ذيله إلى السماء خارج المياه، ويقف في المياه بشكل رأسي.

 

وظهر في الفيديو ذيل الحوت الأحدب وقد اخترق سطح المياه باتجاه السماء، وهو مشهد نادر.

 

أسباب رفع الحيوت لذيله:

فسر بعض العلماء أن الحيتان الصغيرة عندما تلعب تعمل على إنتاج دوامات هوائية حلزونية أو حلقات فقاعية الشكل، ثم يقوم الصغار ببلع الفقاعات قبل أن تصل إلى السطح.

 

أما بالنسبة للحوت الناضج له أسلوب آخر في اللعب واللهو، حيث يقوم برفع ذيله فوق سطح الماء لساعات طويلة، وأطلق عليه العلماء اسم “إبحار الحوت“.

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