مشهد نادر لحوت يرفع ذيله للسماء.. فيديو

تداول رواد توتير، مقطع فيديو نادر التقطه مغامر بريطاني، لحوت يرفع ذيله إلى السماء خارج المياه، ويقف في المياه بشكل رأسي.

وظهر في الفيديو ذيل الحوت الأحدب وقد اخترق سطح المياه باتجاه السماء، وهو مشهد نادر.

dude is on tupperware in the middle of the ocean pic.twitter.com/8M6ahDrs67 — Ashley St. Clair (@stclairashley) August 14, 2023

أسباب رفع الحيوت لذيله:

فسر بعض العلماء أن الحيتان الصغيرة عندما تلعب تعمل على إنتاج دوامات هوائية حلزونية أو حلقات فقاعية الشكل، ثم يقوم الصغار ببلع الفقاعات قبل أن تصل إلى السطح.

أما بالنسبة للحوت الناضج له أسلوب آخر في اللعب واللهو، حيث يقوم برفع ذيله فوق سطح الماء لساعات طويلة، وأطلق عليه العلماء اسم “إبحار الحوت“.