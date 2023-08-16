أميرة قزامل لـ "الوفد": الألماس يزين فستان زفاف منة السني وسعره خيالى (خاص)

استطاعت البلوجر منة السني جذب انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة في حفل زفافها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبري أمس الأول وسط لفيف من النجوم والنجمات ومحبات الموضة.

وجاء تصميم الفستان ليصحبنا الي عالم الديزني بين السحر والدقة في التصميم والنعومة في تنفيذه وهذا ما دفعنا لمعرفة كواليس تصميمه من مصممة الأزياء أميرة قزامل لتفتح قلبها في تصريح خاص لـ"الوفد" لمعرفة أبرز المعلومات عن فستان منة السني.

أميرة قزامل صممت فستان زفاف منة السني بالهاند ميد المزين بالكريستال والألماس



وأكدت مصممة الأزياء أميرة قزامل ان تم تصميم فستان منة السني على مدار أربعة أشهر بمراحل التصميم والتنفيذ لأنه نفذ على طريقة الهاند ميد لليزين بالكريستال والأحجار الكريمة و الفصوص البارزة فضلا عن حبات الألماس الشوارفسكي مما جعل شكله لامع ورويال لتطل ليلة زفافها مثل الأميرات.

وأضافت أن الفستان صمم داخل 20 بيت أزياء خاص لينفذ بشكل دقيق وساحر وتتطلب تصميمه وقت ومجهود كبير جدا ليصبح شكله ملائكي لامع.

وأكملت أن استخدمت التل الناعم بلون "الأوف وايت" مع الكريستال الفضي والذهبي حتي تغيير الفكرة المعتاده أن فستان الزفاف لابد أن يكون لونه أبيض صريح، فتغيير اللون يمنح العروس إطلالة ملكية.

وأوضحت مدي حب واهتمام البلوجر منة السني لمتابعة كل مراحل تصميم وتنفيذ الفستان على مدار 4 أشهر، قائلة: "أنا سبق صممت لـ منة اكتر من إطلالة وهي كانت متحمسة جدا لتنفيذه بهذا الشكل لتبدو مثل سندريلا ليلة زفافها، ونال إعجابها بها بعدما انتهينا من تصميمه كانت سعيدة جدا بالشكل النهائي له".

وقالت إن ردود الأفعال الخاصة بتصميم الفستان بعد تتفيذه كانت إيجابية وهذا ما أسعدني وإنساني تعب الـ4 أشهر خلال تصميمه.

وأردفت أن تصاميم فساتين الزفاف تشمل الـ 23 قصة مختلفة وهذا يعطي مساحة كبيرة للعروس أن تختار القصة التي تناسب ذوقها وشخصيتها ولكن ما زالت تحتل قصة فستان زفاف سندريلا مكانة هامة وخاصة عند صاحبات الذوق الرفيع.

ولفتت أن طرحة الزفاف زينت بنفس تطريز الهاند ميد لفستان وبلغ طولها 5 أمتار لتصبح نفس طول الفستان الذي بلغ ذيله 4 أمتار .

وأشارت إلى أن الإطلالة التانية حملت توقيعها أيضًا، وجاء تصميم الفستان من وحي السيتينات ليمزج بين البساطة والأنوثة في آن واحد، الفستان صمم من التل المزين بالورود البيضاء المتداخل بالدانتيل الفرنسي يميل للون الأوف وايت وليس الأبيض الصريح واتسم بلمسة سحرية من الهاند ميد؛ لضيف لها نعومة من نوع خاص.