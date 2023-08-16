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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لسد الجوع| طريقة عمل فطائر بالتمر والسمسم

فطائر بالتمر والسمسم
فطائر بالتمر والسمسم

فطائر بالتمر والسمسم من الأكلات السريعة التي يلجأ إليها الكثير عند الشعور بالجوع المفاجيء، إلا أن تختلف جودته عند كل بائع، لذلك ولضمان جودته ومكوناته، نقدم لك طريقة عمل فطائر بالتمر والسمسم اللذيذة.

 

فطيرة بالتمر

طريقة عمل فطائر بالتمر والسمسم

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة ونصف

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الماء : نصف كوب

- معجون التمر : كوب

- السمسم : 2 ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

اخلطي الزيت والماء مع الخميرة في وعاء.

أضيفي الدقيق، والسكر، والملح، واعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم غطّيها واتركيها جانباً حتى تختمر لحوالي 20 دقيقة.

قسمي العجينة إلى نصفين.

مدي القسم الأول على سطح العمل.

وزعي معجون التمر على العجينة بالتساوي.

مدي القسم الثاني من العجينة وغطي حشوة التمر.

اضغطي على العجينة ثم قطعيها على شكل شرائط متساوية.

لفي كل شريط بشكل حلزوني وضعيه في صينية فرن، ثم انثري السمسم على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية فطائر التمر إلى الفرن من الجهة السفلية حتى تنضج.

انقلي الصينية إلى الأعلى لتتحمر.

قدمي فطائر التمر والسمسم ساخنة.

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