تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه..وهاني شاكر يرد "هاتبرع بيهم"

أصدرت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، قرار بتأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت فى الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكان الفنان هانى شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هانى شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأيضا قيامه علانية بسب المجنى عليه بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم بأنه قد استقر فى عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذى قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقا لنصوص لقانون.

هاني شاكر يتبرع للجهات الخيرية بالغرامة

وقال الفنان هانى شاكر في بيان صحفي أنّ الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته، لأنه قرر أن يتبرع بما قد يحكم به القضاء إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنّما الهدف هو إيقاف استغلال صفحات التواصل الاجتماعي.

أين القيم ؟! أين الأصالة

كان عباس أبو الحسن انتقد هاني شاكر بعد حصوله على جواز السفر الدومينيكي، وكتب 'هل يجوز يا هنوش أيها المتشدق بالوطنية الغيور علي مصر وقيمها وتقاليدها أنك تسعى وأنت تقترب من الثمانين لجنسية بلد تانية غير مصر، مصر اللي انجبتك وربتك ووردت خديك وحافظت على شبابك الدائم بالعند في الزمن وعملت ثروتك منها، لكن لا يجوز للمصريين أن يغنوا في بلدهم بسبب مزاجك وهواك الشخصي فقط ؟! يا أخي ..... ومش كان أفضل لمصر الجديدة بصوت هاني شاكر أن تتبرع بالفلوس دي لصندوق تحيا مصر؟ وهل يجوز يكون نقيب المهن الموسيقية مزدوج الجنسية؟ يا أخي .... أين القيم ؟! أين الأصالة ؟!'.