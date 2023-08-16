النعماني يشهد حفل تخريج الدفعة ١٨ لطلاب مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ويشيد بدعم الدولة المصرية لذوي الاعاقة

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة 18 من الطلاب ذوي الإعاقة بمركز نور البصيرة وعددهم 35 طالب وطالبة من الكليات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس و قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

‏وأكد رئيس الجامعة، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم على ضمان حقوق فئة ذوي الإعاقة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، من خلال تقديم خدمات حقيقية لهم ‏و دمجهم في المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، موضحاً أن الجامعة تحرص علي دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتلبية حقهم الإنساني في تلقي التعليم بجودة وكفاءة، كحق أصيل يتساوى فيه الجميع، ودعمهم بشتي السبل والوسائل المتاحة للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه النعماني، خلال كلمته الشكر والتقدير لجميع الخريجين وأولياء أمورهم، والذين استطاعوا أن يصلوا بأبنائهم لهذا اليوم والذي بمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجه عالية من الطموح والارادة من اجل تحقيق اهدافهم، متمنياً لهم إستمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص، ومشيداً بدور الدولة المصرية والتي لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عمران ان إدارة الجامعة تحرص على دمج الطلاب ذو الاعاقة مع زملائهم في مختلف الأنشطة والمشاركات الطلابية، كما تلتزم بوضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية الداعمة لهم والمتناسبة مع اعاقاتهم المختلفة، موجهاً تحية وشكر للدكتور عماد الصوينع مدير المركز وكل منتسبيه على جهودهم المبذولة تجاه الطلاب.

وأعرب الدكتور عماد الصونيع عن سعادته بتخريج الدفعة ١٨ لذوي الاعاقة بمركز نور البصيرة، موجهاً شكرة وتقديره لإدارة الجامعة علي دعمها الدائم اللامحدود لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، داعياً بضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات افضل لهذه الفئة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتقديم شهادات التكريم للطلاب من ذوي الإعاقة، وايضاً تكريم مترجمي لغة الاشارة من مديرية التربية والتعليم ومديري مدارس الآمل للصم.