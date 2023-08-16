زراعة 16 فدانًا بفول الصويا كغذاء للماشية فى قنا

تابع أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، مشروع استزارع فول الصويا على مساحة 16.5 فدان تم استصلاحهم، بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل ضمن مشروع ال 1000 فدان، كما تابع إنتاج السماد العضوي بمحطة إنتاج الوقود الحيوي "البيوجاز" بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.

علف للثروة الحيوانية

قال المحافظ، إنه تم زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

وأضاف المحافظ، أنه تم إختيار زراعه محصول فول الصويا لأنه يتناسب مع نوعية التربة، كما انه صالح للزراعه في الأراضي المُستصلحة حديثا، فضلًا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث إختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

إنتاج السماد العضوي

واستمع المحافظ، إلي شرح تفصيلي عن كيفية إنتاج سماد عضوي نظيف وأمن على البيئة عن طريق التخمر اللاهوائى للمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية ، وبعد ذلك يتم استخدام السماد العضوي لتسميد المحاصيل الخاصة لإنتاج الخضروات والأعلاف بمشروعات الأمن الغذائي .

يذكر أن محطة البيوجاز تقع على مساحة 800 م2 تقريبا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 م3 / يوم من الغاز الحيوي، و100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، ومن 20 إلى 30 طنا من السماد الصلب والسائل يوميا، حيث يعتمد المشروع على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.