جنايات المنيا تؤجل قضية المحامين الثلاثة لليوم الثاني من دور أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل قضية محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، إلى اليوم الثاني من دور أكتوبر، لحين مناقشة شهود الإثبات، وسماع شهود النفي، ومناقشة الطبيب الشرعي، مع إخلاء سبيل المحامين الثلاثة.

وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، شكل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة، والحضور معهم أثناء نظر القضية.

وضمت هيئة الدفاع، كلًا من؛ الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ مجدي حافظ، نقيب محام جنوب القليوبية، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا، والأستاذ وائل ذكرى المحامي.

وكانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في 12 يوليو الماضي، قضية محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، إلى اليوم الثاني من دور أغسطس الجاري لسماع شهود النفي، مع إخلاء سبيلهم.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص للوفد، إن القضية رقم 2757 لسنة 2020 جنايات جنوب المنيا، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، عندما قام أشخاص بتوكيل الثلاثة محامين في قضية نزاع على أرض.

وأضاف الكسار، أن الأمور تطورت ووقعت جريمة قتل، ووجهت جريمة القتل لـ6 أشخاص، كما تم توجيه جريمة التحريض على القتل للمحامين الثلاثة.