السيسي يدعو أهالي مطروح للعمل في مشروعات الدلتا وتوشكى وشرق العوينات

أوضح الرئيس السيسي، أن الدلتا الجديدة ليست بعيدة عن أهالينا في مطروح، وتتيح فرص عمل مختلفة لأهالي مطروح ، ونقدر نشتغل في التجارة عبر أخذ منتجات زراعية منها وتصديرها إلى أسواق ليبيا القريبة من الحدود المصرية .

وتابع السيسي، لدينا على أطراف وعمق محافظة مطروح 2 مليون فدان تعمل، بالإضافة إلى مشروعات توشكى وشرق العوينات، وهناك مناطق أخرى لن نفصح عنها إلا بعد الانتهاء منها.

أكد الرئيس السيسي، أن هناك خطة تطوير شاملة لأهالنا في سيناء، قائلًا: "التطوير والتنمية حق لهم ، وكلامي الآن من إجل إرسال رسالة لهم.. دروكم في التنمية جاي".

قال إن مصر واجهت تحدي الإرهاب منذ 2011، لدرجة أن هناك من قال يا ترى مصر تقدر تقضي على الإرهاب ، بالإضافة إلى استنزاف مواطني وشباب مصر وحالة عدم الاستقرار كان عليها رهان على انتهائها، وستنجح في خوض الأزمة.

الإرهاب

وحكى الرئيس السيسي، أنه كان دائمًا يقول للمصريين، إن شاء الله سنقضي على كل هذه التحديات ، والحمدلله ربنا وفقنا وقدرنا نحقق كلمنا ونواجه كل هذه التحديات مع بعض.

وأكد السيسي، مصر في أزمة صحيح، أنا بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح ، احنا في أزمة فعلا، لكنه تحدي من ضمن التحديات الكثيرة التي قابلنها.

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين للاطمئنان على مصر، متابعا : نحن نعمل منذ 8 سنوات على امتداد الدولة المصرية ، وما فيش مكان في مصر لم تصل إليه أيد التطوير والتنمية .

قال الرئيس السيسي، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

وتابع أن مشروع الصرف الزراعي في سيوة تأخر كثيرًا لكن المهم أنه تم الانتهاء منه، مؤكدًا أن الدولة أنقذت واحة سيوة من مصير صعب وصفة، قائلًا: " مافيش شهادة وفاة لأي مكان في مصر طول ما نحن مع بعض".

وتابع الرئيس السيسي، أن واحة سيوة لها تاريخ عظيم وجزء من مصر أصيل، والدولة نجحت في حل مشكلتها، مضيفة أنها كانت معرضة للغرق ، وإن شاء الله لن يحدث هذا وقد كان وانقذنها بالفعل.

ناشد الرئيس السيسي، أهالي سيوة ، قائلًا: مشروع انقاذ سيوة من الغرق أخذ ثلاث سنوات، لذلك من فضلكم حافظوا على هذا الإنجاز.

وأكد أن محافظة مطروح لم تلقى اهتمام كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعا أن مطروح تشهد تطور كبير خلال الأربع سنوات الماضية ، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلا: شغلين في كل شبر في البلد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي ، مع أهالي مطروح والسلوم.