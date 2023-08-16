السيسي: هنتجاوز التحدى الاقتصادى وهيتحول لماضي زي الإرهاب (فيديو)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وعلى وجه الخصوص في مصر، قائلًا: “التحدي الاقتصادي اللى أنا شايفه، والحكومة واحنا كلنا هنقدر نتجاوز المرحلة دي ويبقي تاريخ.. وهيبقي تاريخ زي الإرهاب وهتبقي تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالي”.

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وتابع “السيسي” خلال لقائه مع أهالي مطروح، اليوم الأربعاء: "الظرف الاقتصادي الصعب دي هيبقي تاريخ إن شاء الله... وننفذ شبكة طرق متكاملة في كل محافظة مطروح".

وكان الرئيس، قام بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري من مطروح، قائلا: “اطمئنوا بفضل الله رغم الظروف الصعبة دي، وزي ما مرت على مصر ظروف صعبة خلال السنين اللى فاتت، بالله والجهد والإرادة بنعبر التحديات زي ما حصل في 67 وفى 73 عبرنا”.

وأضاف: ”في حاجات أخري بالمستوي اللى هو اللى يخلي الناس تقول يا تري هنقدر نتغلب على الأزمة دي ولا لا .. ولازم تكونوا متأكدين، اننا احنا كمصريين، لدولة مش لوحدها هتعبر الأزمات، بيكم وبكل المصريين وفهم الناس وتحمل الناس نقدر نعدى".

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت لأزمتين، كورونا، وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "الازمتين دول مكناش سبب فيهم.. أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على العالم.. احنا مش السبب فيها.. حتى الحرب الروسية.. واحنا ما أخدناش قرار ورطنا الدولة المصرية.. وبالتالي انعكاس ده القرار الصعب والخطير أو أي إجراء فيه عدم رشد من الدولة".

وواصل: "احنا في أزمة وبنتكلم بمنتهي الوضوح.. والأزمة تحدي من ضمن تحديات.. زي تحدي الإرهاب من 2011 و2012.. والناس كانت بتقول الموضوع هيخلص ولا لا.. واستنزاف شباب مصر.. وحالة عدم الاستقرار.. وكنت بقول بفضل الله هيخلص.. وبالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا في سيناء.. وده حق لهم وبتكلم علشان الرسالة توصل لهم".

وعلق على أهمية مشروعات تطوير سيوة، قائلا: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى المشروع تأخر كثيرا ولكن الكنهم أنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا

وأضاف: "لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".

سيوة ومجلس المدينة الخاص

وتابع: "أقول لأهالى سيوة ما تم عمله حافظوا عليها والآبار التي كان الأهالى بيعملوها عملنا نظام وعلينا أن نحافظ عليها كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها وأن ينظم هذا الأمر كى نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".

واستقبل أهالي مطروح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء استقبالًا باهرًا خاصة من قبل الأطفال الذين استقبلوه بالغناء والتصفيق الشديد، للتعبير عن سعادتهم بلقائه.

وكان الرئيس السيسي وصل منذ قليل، إلى مدينة السلوم لتفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم بمحافظة مطروح.

وشهدت محافظة مطروح، في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار العقود الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم.

وعلى مدار عدة سنوات، عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.