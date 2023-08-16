تموين المنيا: تحرير 103 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، من تحرير 103 محضرا تموينيا متنوعًا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 103 مخالفة.

ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 97 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - توقف - سجلات -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات منها ، (بيع بأزيد من الأسعار المقررة - مجهولة المصدر- شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا ، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة، أو الاحتكار ، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.