السيسي للمصريين: "اطمنوا على بلدكم"

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين للاطمئنان على مصر، متابعًا: "نحن نعمل منذ 8 سنوات على امتداد الدولة المصرية، ومافيش مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير والتنمية".

إنشاء منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة:

قال الرئيس السيسي، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورًا كبيرًا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

أضاف الرئيس السيسي، أن مشروع الصرف الزراعي في سيوة تأخر كثيرًا لكن المهم أنه تم الانتهاء منه، مؤكدًا أن الدولة أنقذت واحة سيوة من مصير صعب وصفه، قائلًا: "مافيش شهادة وفاة لأي مكان في مصر طول ما نحن مع بعض".

تابع الرئيس السيسي، أن واحة سيوة لها تاريخ عظيم وجزء من مصر أصيل، والدولة نجحت في حل مشكلاتها، مضيفة أنها كانت معرضة للغرق، وإن شاء الله لن يحدث هذا وقد كان وأنقذنها بالفعل.

ناشد الرئيس السيسي، أهالي سيوة، قائلًا: مشروع إنقاذ سيوة من الغرق أخذ 3 سنوات، لذلك من فضلكم حافظوا على هذا الإنجاز.

أكد أن محافظة مطروح لم تلقَ اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعًا أن مطروح تشهد تطورًا كبيرًا خلال الـ4 سنوات الماضية، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية.

أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعًا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلًا: شغالين في كل شبر في البلد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع أهالي مطروح والسلوم.