الداخية تُواصل مُلاحقة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - سلاح أبيض) .

مديرية أمن القاهرة

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو–كمية من مخدر الهيروين– 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500كيلو جرام).

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (شخصين "لهمامعلومات جنائية").. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المناخ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (شخصين ).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر-سلاح أبيض).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين –كمية من مخدر الآيس "الشابو" –2 سلاح أبيض – ميزان حساس) .

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص )..حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

مديرية أمن المنيا

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش –طبنجة).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو"–كمية من مخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس –طبنجة-3 فرد – عدد من الطلقات النارية).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة العسيرات ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1 كيلو جرام –سلاح أبيض –ميزان حساس).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية..وبحوزته (كمية من مخدرالحشيش -كمية من مخدر الإستروكس).